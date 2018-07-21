Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Закон о соблюдении прав и свобод человека в КНДР подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Закон призван содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее.

«Я призываю свою администрацию соблюдать данные положения в соответствии с конституционными полномочиями президента по регулированию внешней политикой страны», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о согласии России помочь стране в разрешении ситуации с КНДР.

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