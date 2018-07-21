Суббота, 21 Июля 2018 года
06:21:37 МСК

Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

Политика

Сотрудников Белого дома призвали содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее

Вашингтон, 21 июля 2018, 03:28 — REGNUM  Закон о соблюдении прав и свобод человека в КНДР подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Закон призван содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее.

«Я призываю свою администрацию соблюдать данные положения в соответствии с конституционными полномочиями президента по регулированию внешней политикой страны», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о согласии России помочь стране в разрешении ситуации с КНДР.

Читайте развитие сюжета: Трамп заявил о согласии России помочь США с КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить