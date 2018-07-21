Молдавия: власти призвали оппозицию «не тратить время» на протесты

Кишинёв, , 02:58 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Андриан Канду призвал молдавскую оппозицию «не терять время» на протесты с требованием отменить смешанную систему выборов, введенную по договоренности правящей Демпартией и Партией социалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, комментируя проходящие у здания парламента протесты платформы «Достоинство и правда» и партии «Действие и солидарность», Канду сказал, что «смешанная избирательная система не будет отменена, и следующие парламентские выборы пройдут по ее правилам».

Он призвал оппозицию готовиться к выборам по смешанной избирательной системе и искать кандидатов в одномандатных округах. Канду добавил, что решение об отмене выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе, тоже не будет пересмотрено, но парламентская комиссия проведет анализ, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Напомним, социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года.

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