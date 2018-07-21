Молдавия готовится военным образом подавлять ПМР и “гибридные” угрозы

Кишинёв, , 02:49 — REGNUM Парламент Молдавии принял Национальную стратегию обороны и План действий по ее реализации на 2018−2021 гг. Как передает ИА REGNUM, министр обороны Евгений Стурза заявил, представляя документ, что стратегия соответствует «вызовам безопасности» и позволит «предотвратить, подавить и отразить возможные агрессию, нападение и действия в адрес суверенитета, независимости, и территориальной целостности Молдавии».

В числе угроз и рисков, перечисленных в документе, — военный потенциал Приднестровья, иностранная «информационная пропаганда», кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность и др. Стратегия призвана развивать и укреплять военный потенциал и систему обороны с целью предотвращения и противодействия угрозам и рискам, в том числе «гибридного характера».

Левые партии — Партия социалистов и Партия коммунистов — раскритиковали документ, однако парламентское большинство во главе с Демпартией обеспечили его принятие.

ИА REGNUM напоминает, что в свою «территориальную целостность», которую по новой стратегии надлежит защищать военными методами, Кишинев включает и территорию Приднестровской Молдавской Республики.