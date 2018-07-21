Израиль назвал число объектов нападения на Газу

Тель-Авив, , 02:52 — REGNUM Удары армии Израиля были нанесены по 68 объектам ХАМАС, сообщает израильское военное ведомство в Twitter.

«После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолётов авиация атаковала 60 объектов», — сообщили в израильском ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль объявил, что палестинцы атаковали его со стороны Газы, убив одного израильского военнослужащего. После этого армия Израиля нанесла множественные удары по Газе, намереваясь разбомбить объекты ХАМАС.

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