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Отец Бутиной: В США моя дочь занималась учебой

Политика

И в мае получила диплом магистра

Москва, 21 июля 2018, 02:36 — REGNUM  Мария Бутина, арестованная в США, не занималась противоправной деятельностью, а была занята учебой, заявил ее отец Валерий Бутин, сообщает телеканал «Звезда».

Он также отметил, что из-за высокой нагрузки и обучения на не родном языке она училась очень напряженно и в мае получила диплом магистра. Отец Бутиной подчеркнул, что последний раз он общался с дочерью за день до ее ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к представителям ООН, Совета Европы и других международных организацией с призывом повлиять на США для освобождения Марии Бутиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Москалькова призывает ООН побудить власти США освободить Марию Бутину

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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