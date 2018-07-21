Отец Бутиной: В США моя дочь занималась учебой

Москва, , 02:36 — REGNUM Мария Бутина, арестованная в США, не занималась противоправной деятельностью, а была занята учебой, заявил ее отец Валерий Бутин, сообщает телеканал «Звезда».

Он также отметил, что из-за высокой нагрузки и обучения на не родном языке она училась очень напряженно и в мае получила диплом магистра. Отец Бутиной подчеркнул, что последний раз он общался с дочерью за день до ее ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к представителям ООН, Совета Европы и других международных организацией с призывом повлиять на США для освобождения Марии Бутиной.

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