Обстрел Газы: Израиль нанес новые удары

Тель-Авив, , 01:03 — REGNUM Новые объекты на территории Палестины атаковали израильские истребители, сообщила Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Израильское военное ведомство уточнило, что удары нанесены еще по 25 объектам. Цель — уничтожить противников Тел-Авива — военных ХАМАС и их инфраструктуру.

«Недавно IDF осуществили дополнительные удары по 25 военным объектам, включая штаб батальона ХАМАС в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля израильские военные распространили информацию о 15 ударах по объектам ХАМАС. Пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус сказал, что из-за обстрела со стороны Палестины погиб военный Израиля.

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