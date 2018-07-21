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Падение температуры трупа — политолог описал состояние украинской экономики

Политика

Точка невозврата пройдена три года назад

Москва, 21 июля 2018, 00:45 — REGNUM  Российские санкции в отношении Украины не нанесут критического ущерба украинской экономике, заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии изданию «Украина.ру».

"Критическую точку уничтожения экономики Украина прошла еще на рубеже 2014−15 годов. И сейчас всё, что происходит, это падение температуры трупа. Нет разницы, 34, 32 или 30 градусов, это всё равно уже труп», — считает аналитик.

Введение Россией санкций в отношении украинских компаний и физлиц удивило премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который заявил, что Киев будет и дальше стойко «противостоять агрессору».

Читайте подробнее: Гройсман о санкциях РФ в отношении Украины: «Мы их не боимся»

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