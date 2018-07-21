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Посла – на ковер: Киеву не понравились слова из Рима о «евромайдане»

Политика

Вызвали, потому что надо выразить протест

Посла – на ковер: Киеву не понравились слова из Рима о «евромайдане»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 21 июля 2018, 00:14 — REGNUM  Посол Италии на Украине вызван в украинский МИД после заявлений итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о проплаченном «евромайдане», сообщили в пресс-службе ведомства.

«С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашён посол Италии на Украине», — сообщили в МИД Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в интервью газете The Washington Post итальянский политик заявил, что так называемый евромайдан — это никакая не революция, а проплаченная Западом акция.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Заявление из Рима о «евромайдане» – долгожданное прозрение

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