Израильский военный погиб при обстреле со стороны сектора Газа

Тель-Авив, , 23:58 — REGNUM Израильский военнослужащий погиб 20 июля в результате обстрела со стороны сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как уточняется, со стороны палестинцев был открыт огонь по израильским военнослужащим у южной части сектора Газа. Один из них получил тяжёлые ранения, от которых позднее скончался.

«Это очень серьёзный инцидент, который не будет оставлен без ответа», — заявил на брифинге пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус.

В настоящее время ВВС Израиля продолжают широкомасштабную атаку на военные объекты ХАМАС по всей территории сектора Газа, используя самолёты и беспилотники.

Сообщается, что израильскими военными были зафиксированы ответные пуски трёх ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены системами ПРО «Железный купол».

По информации израильской стороны, жертвами бомбардировок с палестинской стороны уже стали три человека. Все они, как заявлено, являются боевиками ХАМАС.

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