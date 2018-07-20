Путин: Правила визового режима пора обновить

Калининград, , 23:30 — REGNUM Обновления требуют действующие правила визового режима, заявил российский президент Владимир Путин на заседании по итогам ЧМ-2018.

Президент предложил воспользоваться опытом визового режима, действовавшего во время ЧМ-2018, закрепив нужные для «снятия барьеров» моменты в законодательстве. Говоря о паспорте болельщика, Путин сказал:

«Во-вторых, на его основе возможно актуализировать правила визового режима, которые в целом требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур».

Напомним, паспорт болельщика (FAN ID) — это специальная карта зрителя, являющаяся частью системы идентификации футбольных болельщиков. На ЧМ-2018 его получили все, кто купил билет на матчи. Болельщики с билетами на матч и с FAN ID имели право пользоваться бесплатным проездом на поезде в город, где проходит матч.

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