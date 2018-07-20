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Боевики пытались прорваться из провинции Идлиб в провинцию Хомс

Политика

Сирийские правительственные войска отбили атаку

Боевики пытались прорваться из провинции Идлиб в провинцию Хомс
Freedom House
Сирийские боевики

Дамаск, 20 июля 2018, 23:17 — REGNUM  В сирийской провинции Идлиб наблюдается активизация незаконных вооружённых формирований. Об этом сегодня, 20 июля, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Алексей Цыганков на брифинге.

По его словам, ситуация в провинции Идлиб вызывает беспокойство, так как наблюдается активизация незаконных вооружённых формирований, примкнувших к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Были зафиксированы попытки боевиков прорваться в северную часть провинции Хомс. Боевики применяли террористов-смертников при нападении на позиции сирийской правительственной армии.

Кроме того, с территории, контролируемой боевиками, были запущены ударные беспилотные летательные аппараты.

Сирийские правительственные войска отбили атаки.

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Война в Сирии
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