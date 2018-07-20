Пятница, 20 Июля 2018 года
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Прикрываясь Минском-2: госдеп против референдума в Донбассе

Политика

Госдеп: «Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения»

Прикрываясь Минском-2: госдеп против референдума в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 20 июля 2018, 22:56 — REGNUM  Референдум о статусе Донбасса был бы нелегитимным, написала официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в Twitter.

Комментируя обсуждаемую идею проведения референдума о статусе Донбасса, Науэрт написала:

«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе».

Напомним, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором освещалась встреча американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки. По материалам агентства, Путин инициировал проведение референдума о статусе Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что такой референдум будет нелегитимным.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом не поддерживает инициативу о референдуме в Донбассе

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