Прикрываясь Минском-2: госдеп против референдума в Донбассе

Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Референдум о статусе Донбасса был бы нелегитимным, написала официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в Twitter.

Комментируя обсуждаемую идею проведения референдума о статусе Донбасса, Науэрт написала:

«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе».

Напомним, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором освещалась встреча американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки. По материалам агентства, Путин инициировал проведение референдума о статусе Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что такой референдум будет нелегитимным.

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