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США вложили еще $200 млн в войну в Донбассе

Политика

Деньги достанутся американским компаниям

США вложили еще $200 млн в войну в Донбассе

Вашингтон, 20 июля 2018, 22:35 — REGNUM  США приняли решение выделить $200 млн на технику, экипировку и вооружение украинской армии, сообщили в посольстве Украины в США 20 июля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Соответствующие структуры министерства обороны США начали процедуру заключения контрактов на поставки военной техники и оказание услуг оборонной сфере Украины.

В конце июня 2018 года стало известно, что США намерены увеличить объемы военной помощи Украине и Грузии, которые «сопротивляются России».

Читайте подробнее: США увеличат военную помощь Грузии и Украине

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Западные поставки оружия на Украину
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