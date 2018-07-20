США вложили еще $200 млн в войну в Донбассе

Вашингтон, , 22:35 — REGNUM США приняли решение выделить $200 млн на технику, экипировку и вооружение украинской армии, сообщили в посольстве Украины в США 20 июля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Соответствующие структуры министерства обороны США начали процедуру заключения контрактов на поставки военной техники и оказание услуг оборонной сфере Украины.

В конце июня 2018 года стало известно, что США намерены увеличить объемы военной помощи Украине и Грузии, которые «сопротивляются России».

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