Не хотели встречи в Хельсинки — получат Путина в Вашингтоне

Авигдор Эскин, , 22:29 — REGNUM

Ещё недели не прошло со дня исторической встречи президента Трампа с президентом Путиным, а голоса сумлевающихся пикейных жилетов все громогласнее: ну и кто сказал, что из этого выйдет нечто путное? (Не в смысле угодного президенту Путину.)

Более весомые доводы скептиков звучат как бы разумно: сумеет ли Дональд Трамп прорваться через все барьеры, выдвигаемые его оппонентами? Выдержит ли он натиск со стороны бывших больших начальников в разведслужбах, как то Хайден, Клаппер, Бреннан и Морелл? Как справится он с атакой на него со стороны СМИ и множества сенаторов с конгрессменами по результатам встречи с президентом Путиным?

Пикейные жилеты получат ясный и простой ответ. Читайте новости, друзья. Научитесь читать новости.

Серьезная беседа с вопрошающими резонно начнётся с признания ограниченности власти президента. Он не может самолично отменить наложенные конгрессом на Россию санкции. Президент также не может решать, стоит ли предъявлять обвинения офицерам ГРУ или арестовывать российскую лоббистку вточь к саммиту президентов двух сильнейших военных держав. (Интересно, что в американских документах упоминается именно ГРУ, хотя такой организации давно уже нет. Российская военная разведка называется Главное управление Генерального Штаба. Стоило бы донести эту информацию до американского президента, чтобы тот мог постыдить прокурора Мюллера…)

Однако есть области, в которых президент США может проводить свою политику безоглядно. Это касается широкой сферы вопросов, связанных с ограничением ядерного оружия. Он лично определит дальнейшие действия по Сирии и Ирану. Он же сможет вполне эффективно сотрудничать с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но с оглядкой на европейских партнеров США. Это только примеры широчайшего круга вопросов, в которых президент может принимать решения без необходимости широкой поддержки конгресса, не говоря уже о СМИ.

Кстати, кто-то слышал о том, как армия Башара Асада заняла почти весь юг страны практически бескровно? А потом вы спрашиваете, какие договоренности могут быть достигнуты с президентом Трампом? Мы видим уже, что договоренности работают эффективно.

Да, мы видели, как сразу вслед за саммитом американские СМИ и многие их политики и политологи набросились на своего президента, словно белены объелись или насмотрелись ток-шоу ненависти на украинских и российских телеканалах. Центральной мыслью атаковавших было утверждение, будто Россия вмешивались в предвыборные дела США с целью подрыва самого дорого, что есть у американцев — их демократии. Мужчины в приличных пиджаках один за другим говорили, как Москва видит в уничтожении их системы выборов главную стратегическую задачу. Это можно сравнить по чудовищности глупости только с бытующим на российских телешоу заявлениях о намерении американцев нагадить России по причине ее духовности и православности. Степень накала бешенства и ожесточения была в США устрашающе высокой.

Но тут… Согласно опросу Института Гэллапа (Gallup), всего один процент американцев озабочен «российским вмешательством». Иными словами, кампания против Трампа провалилась с позором. Телебесие идёт на спад.

Тем не менее тут уместно обратить внимание на катастрофически болезненный провал глашатаев российской политики. Разве нет документов о том, как правительство США активнейше вмешивалось в политику и в выборы в России и других странах бывшего СССР? Почему Россия до сих пор не предоставила ни одного документа???

А теперь представьте, как атмосфера могла измениться, если бы ясно обозначили факты «американского вмешательства», а российские действия воспринимались бы как ответная реакция. Но покамест американцы выдвинули два подробных обвинительных акта, а Россия не показала ничего. Хоть едва ли кто-нибудь усомнится в наличии доказательств вмешательства США в российскую политику и в российские выборы! Хочется верить, что в России поймут важность предания гласности факты американских попыток ввязаться и впутаться…

После всех доводов и сомнений — важнейшие вводные для дальнейших рассуждений.

На директоров разведсообщества и на ведущих советников и помощников Трампа было оказано мощнейшее давление подать в отставку. Никто не подал в отставку. Это наивесомейшее свидетельство победы Трампа и в этом поединке.

Кроме того, мало кто обратил внимание на полнейшую поддержку президента военным ведомством. Американские разведывательные ведомства очень мощны с бюджетом 70 миллиардов долларов. Но куда сильнее Пентагон с его 700 миллиардами!!!

Если кому-то и этого мало, то президент США объявил громогласно о приглашении российского президента в Вашингтон осенью. Мощнейшая манифестация победы! Критиковали Дональда Трампа за встречу с президентом Путиным в Хельсинки? Тогда получите его в Вашингтоне!

Поэтому только глухие слепцы могут усомниться в том, что новый детант между Россией и США запущен и набирает силу и скорость.