Забайкалье: суд встал на защиту закона и вступился за «Партию Дела»

Чита, , 22:05 — REGNUM — Мы рады, что суд разобрался с обстоятельствами дела и восстановил законность в отношении «Партии Дела», — заявил секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин.

По его словам, главной неожиданностью судебного процесса стали действия Романа Амплеева — члена избирательной комиссии Забайкалья с правом решающего голоса и победителя предварительного голосования за список «Единой России» (праймериз), которое состоялось 3 июня.

— 1 июля господин Амплеев был направлен краевым Избиркомом на общее собрание по выдвижению кандидатов «Партии Дела». После данного собрания он подготовил справку, в которой не привел фактов каких-либо нарушений, — добавил Лапушкин.

3 июля Амплеев был официально выдвинут «Единой Россией» как один из лидеров партсписка на выборах в заксобрание края. 6 июля список «Единой России» был заверен избиркомом и в этот же день его полномочия как члена комиссии были приостановлены. Тем не менее 8 июля Роман Амплеев собственноручно пишет «объяснение», где утверждает, что собрание «Партии Дела» прошло с нарушениями. Однако о нарушениях, если таковые имели место, он был обязан уведомить в своей справке, которую он составил на общем собрании «Партии Дела».

— Возникает резонный вопрос — являются ли действия Романа Анатольевича его личной инициативой? Или же травля нашей партии, устроенная краевым Избиркомом, — политический заказ со стороны «Единой России»? Соответствующий публичный запрос по этому поводу будет направлен в адрес секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. Мы хотим выяснить позицию правящей партии по этому вопросу, — заявил Алексей Лапушкин.

Кроме того, юристы «Партии Дела» полагают, что действия избирательной комиссии Забайкалья в процессе по заверению списка партии на выборы в заксобрание относятся к разряду должностных преступлений и подпадают под целый ряд статей УК РФ — в частности, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог.

— Просим считать это официальным обращением в правоохранительные органы в соответствии с частью 2 статьи 144 УПК РФ, — сказал журналистам юрист партии Илья Мигуненко.

Также он добавил, что «Партия Дела» готовит жалобу на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в которой будут изложены все факты незаконных действий краевого избиркома.