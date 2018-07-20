МИД Украины в гневе от слов главы МВД Италии о «фейковой революиции»

Киев, , 22:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины осуждает высказывание министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини о том, что «Революция достоинства» на Украине была «фейковой революцией». Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 20 июля, на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, ранее вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью Washington Post заявил, что он не согласен с тем, что результаты референдума в Крыму были сфальсифицированы, а «евромайдан» назвал «фейковой революцией на Украине».

МИД Украины осуждает позицию итальянского политика так как она якобы не основывается на «реальных фактах» и якобы противоречит признанным принципам и нормам международного права.

«С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашен посол Италии в Украине», — сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Сам министр иностранных дел Украины Павел Климкин также прокомментировал высказывание Сальвини.

«Кто оправдывает аннексию, кто не верит, что существует международное право, обязательно за это заплатит. Так оно всегда было в истории», — пишет Климкин на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Климкин потребовал, чтобы Сальвини оставил украинцам право рассуждать о «евромайдане», поскольку они заплатили «за свободу очень большую цену».