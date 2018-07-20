Помпео не верит в денуклеаризацию КНДР без «полномасштабных» санкций

Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео считает, что для успеха в ядерном разоружении Северной Кореи необходимо дальнейшее санкционное давление на Пхеньян. Об этом он заявил журналистам 20 июля.

Как отметил госсекретарь, президент США Дональд Трамп «настроен оптимистично» относительно перспектив денуклеаризации Корейского полуострова, и он разделяет мнение главы Белого дома, однако для достижения этой цели потребуется «полномасштабное введение санкций».

Помпео повторил уже звучавшие в Вашингтоне заявления о том, что КНДР занимается контрабандой нефтепродуктов, существенно превышая квоты, установленные ООН. Также, по его словам, проблемой являются поставки угля в обход санкций в отношении Пхеньяна и сохраняющееся присутствие северокорейских рабочих в ряде стран.

Напомним, накануне стало известно, что Россия и Китай не поддержали запрос США в Совете Безопасности ООН о полном запрете поставок нефтепродуктов в Северную Корею, попросив больше времени на изучение ситуации. В Вашингтоне утверждают, что КНДР нарушила свою квоту на нефтепродукты на 2018 год, закупив в период с января по май уже более750 тысяч баррелей нефти при квоте в 500 тысяч баррелей.