Скворцова обещала поддержку проекту корпуса онкодиспансера в Воронеже

Воронеж, , 21:30 — REGNUM Воронежская область должна участвовать во всех восьми федеральных проектах, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение». Об этом во время поездки в Воронеж 20 июля заявил министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

По мнению Скворцовой, Воронежская область демонстрирует высокие показатели по целому ряду направлений развития сферы здравоохранения. С 2014 года региону удалось снизить показатели смертности, а показатель младенческой смертности в Воронежской области сегодня ниже среднероссийской, удалось добить практически нулевой материнской смертности. Наметилось снижение и уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По приведенным данным, в регионе у лиц с хроническими заболеваниями за шесть месяцев в два раза снизилось число инсультов.

Вероника Скворцова отметила, что положительный опыт Воронежской области будет растиражирован в другие регионы России.

«Мы считаем, что Воронежская область должна принять участие во всех восьми федеральных проектах национального проекта «Здравоохранение». По всем направлениям будут предприняты дополнительные серьезные шаги, и к 2021 году на территории области не останется населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи», — рассказала министр.

Она добавила, что к 2021 году должно увеличиться число профилактических осмотров, будут организованы центральные диспетчерские скорой помощи и санитарной авиации. В результате время доставки пациентов в экстренной ситуации составит не более «золотого часа», считает Скворцова.

Глава региона Александр Гусев сообщил, что правительством области в настоящее время ведется подготовка паспортов региональных проектов, чтобы оперативно войти в национальный проект «Здравоохранение». Проверка готовности документации запланирована на следующую неделю.

Отдельно обсуждался вопрос строительства нового хирургического корпуса Воронежского областного онкологического диспансера. Она подчеркнула: как только будет завершена подготовка проектно-сметной документации, объект будет включен в федеральный проект.

«Мы видим, что в регионе чрезвычайно профессиональные медицинские специалисты, прекрасный медицинский вуз — есть все, чтобы мы могли успешно реализовать планы и вывести российскую и воронежскую медицину на новый качественный уровень», — подчеркнула Вероника Скворцова.

Врио губернатора Александр Гусев обратил внимание на то, что медицинское сообщество Воронежской области должно с максимальной ответственностью отнестись ко всем задачам, стоящим перед ним: не только в сфере улучшения материально-технической и технологической базы, но и в сфере человеческих отношений — не менее важной.

«Наш потенциал в развитии медицины — это не только строительство новых объектов, технологическое переоснащение, но и люди — доктора, средний медицинский персонал, их квалификация. Это новые подходы и ответственное, человечное отношение со стороны всего персонала, который занят в медицинской сфере», — отметил врио губернатора.