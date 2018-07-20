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ВВС Израиля атаковали цели ХАМАС в секторе Газа

Политика

Атака произведена в ответ на обстрел израильских войск в южной части сектора Газа

ВВС Израиля атаковали цели ХАМАС в секторе Газа
Иллюстрация:  U.S. Air Force
ВВС Израиля

Тель-Авив, 20 июля 2018, 21:24 — REGNUM  Армия обороны Израиля провела масштабную серию атак против объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба израильской армии.

«Самолёты ВВС Израиля недавно провели широкомасштабную атаку на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что атака произведена на фоне «серьезного инцидента со стрельбой в адрес войск Израиля», который якобы произошел сегодня в южной части сектора Газа.

Какие именно цели ХАМАС подверглись атаке, не сообщается. Информация о жертвах пока не поступала.

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