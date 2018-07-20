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Помпео счастлив от того, что осенью 2018 года Путин и Трамп встретятся

Политика

Трамп хочет пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года

Помпео счастлив от того, что осенью 2018 года Путин и Трамп встретятся
Mark Taylor
Майк Помпео

Вашингтон, 20 июля 2018, 20:59 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал возможную встречу президентов США и Российской Федерации — Дональда Трампа и Владимира Путина осенью в Вашингтоне. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает телеканал RT.

«Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдёт в Вашингтоне, это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны», — сказал Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президент Трамп дал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону поручение пригласить российского лидера Путина осенью 2018 года в Белый дом.

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Российско-американские отношения
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