Пятница, 20 Июля 2018 года
23:52:39 МСК

Великобритания не готова к «безвизу» с Украиной — посол

Политика

Британия и Ирландия — две европейские страны, не отменившие визовый режим с Украиной

Великобритания не готова к «безвизу» с Украиной — посол
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лондон, 20 июля 2018, 21:02 — REGNUM  Великобритания на сегодняшний день не готова отменить визовый режим с Украиной, заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко 20 июля в интервью телеканалу «Настоящее время».

Как заявила Галибаренко, вопрос отмены виз

«реально отравляет двусторонние отношения. Не проходит ни одного дня, чтобы не было каких-то проблем с визами. Но скажу сразу, что внедрение безвизового режима — очень амбициозная цель. Великобритания к этому сегодня не готова».

Напомним, за последние два года британцы шесть раз отказывались отменять визы с Украиной.

Читайте подробнее: Великобритания методично отказывает Киеву в безвизовом режиме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить