Минобороны Украины станет гражданским ведомством на 82%

Киев, , 20:32 — REGNUM Количество военных должностей в министерстве обороны Украины будет сокращено на 82% во исполнение нового закона. Об этом 20 июля сообщил глава ведомства Степан Полторак.

«Я подписал директиву, в соответствии с которой все должностные лица министерства, за исключением 18%, становятся гражданскими и выполняют задачи, определенные законом о национальной безопасности Украины и положением о министерстве обороны», — сообщил Полторак на расширенном заседаниии коллегии ведомства в Киеве.

Напомним, Верховная рада в конце июня приняла законопроект «О национальной безопасности Украины», который в числе прочего предусматривает преобразование министерства обороны страны в преимущественно гражданское ведомство.

Документ был представлен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный, при этом на этапе разработки проект согласовывался с кураторами Киева в НАТО, о чем заявлял глава фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Читайте также: НАТО одобрило закон о нацбезопасности Украины