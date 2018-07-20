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Минобороны Украины станет гражданским ведомством на 82%

Политика

В министерстве сократят большинство военных должностей

Минобороны Украины станет гражданским ведомством на 82%
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко

Киев, 20 июля 2018, 20:32 — REGNUM  Количество военных должностей в министерстве обороны Украины будет сокращено на 82% во исполнение нового закона. Об этом 20 июля сообщил глава ведомства Степан Полторак.

«Я подписал директиву, в соответствии с которой все должностные лица министерства, за исключением 18%, становятся гражданскими и выполняют задачи, определенные законом о национальной безопасности Украины и положением о министерстве обороны», — сообщил Полторак на расширенном заседаниии коллегии ведомства в Киеве.

Напомним, Верховная рада в конце июня приняла законопроект «О национальной безопасности Украины», который в числе прочего предусматривает преобразование министерства обороны страны в преимущественно гражданское ведомство.

Документ был представлен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный, при этом на этапе разработки проект согласовывался с кураторами Киева в НАТО, о чем заявлял глава фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

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