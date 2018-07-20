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В Екатеринбургскую гордуму выдвинуты 144 одномандатника

Политика

По 18 округам

Екатеринбург, 20 июля 2018, 20:17 — REGNUM  В Екатеринбургскую городскую думу по всем 18 одномандатным округам выдвинуты 144 кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Больше всего кандидатов, 12, заявлены по избирательному округу номер 5. А, например, в округе номер 3 отыскалось всего пять желающих.

Своих кандидатов заявили «Защитники Отечества», ЛДПР, ПАРНАС, «Единая Россия», «Родная партия», «Российский Объединённый Трудовой Фронт», «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и «Гражданская платформа». Также выдвинуты списки партий по единому округу.

Напомним, выдвижение завершилось сегодня, 20 июля. Начинается этап регистрации кандидатов. Выборы пройдут 9 сентября.

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