В Екатеринбургскую гордуму выдвинуты 144 одномандатника

Екатеринбург, , 20:17 — REGNUM В Екатеринбургскую городскую думу по всем 18 одномандатным округам выдвинуты 144 кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Больше всего кандидатов, 12, заявлены по избирательному округу номер 5. А, например, в округе номер 3 отыскалось всего пять желающих.

Своих кандидатов заявили «Защитники Отечества», ЛДПР, ПАРНАС, «Единая Россия», «Родная партия», «Российский Объединённый Трудовой Фронт», «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и «Гражданская платформа». Также выдвинуты списки партий по единому округу.

Напомним, выдвижение завершилось сегодня, 20 июля. Начинается этап регистрации кандидатов. Выборы пройдут 9 сентября.