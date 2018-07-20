Тбилиси, , 20:14 — REGNUM Ушел в отставку еще один чиновник правительства Грузии — уже бывший руководитель Центра по управлению кризисами Георгий Мгебришвили. В пресс-службе правительства Грузии заявляют, что Мгебришвили лично обратился к премьер-министру с заявлением об отставке, и премьер Мамука Бахтадзе его просьбу уже удовлетворил.

До назначения нового руководителя Центра его обязанности будет исполнять первый заместитель начальника центра Шалва Хуцишвили.

Георгий Мгебришвили занимал различные должности в правительствах Ираклия Гарибашвили и Георгия Квирикашвили. В 2014—2015 годах был министром исполнения наказаний и пробации, в 2015—2017 годах возглавлял МВД, а с ноября 2017 года, когда после реорганизации парламент Грузии утвердил представленный Георгием Квирикашвили новый кабинет министров, занял в нем пост руководителя Центра по управлению кризисами, новой службы, созданной в процессе реформирования правительства.