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Хакеры похитили данные 1,5 млн граждан Сингапура, включая премьер-министра

Политика

Власти страны считают, что за кибератакой стояли не рядовые хакеры

Сингапур, 20 июля 2018, 19:58 — REGNUM  Правительство Сингапура 20 июля заявило о крупнейшей краже личных данных в истории страны, передаёт агентство Reuters.

Как сообщается, хакерами были похищеныданные о полутора миллионах граждан, посещавших медицинские учреждения страны в период с мая 2015 года по настоящее время. В том числе были украдены данные премьер-министра страны Ли Сянь Луна.

В заявлении властей подчёркивается, что речь идёт о преднамеренной и хорошо спланированной кибератаке. Спецслужбы Сингапура считают, что злоумышленники целенаправленно искали сведения о лекарственных препаратах, употребляемых премьер-министром.

В правительстве страны уверены, что за атакой стояли не рядовые хакеры, однако подробностей о том, кто именно подозревается в причастности к хищению, в заявлении не приводится.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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