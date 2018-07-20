Промышленники «требуют» «новой мобильности»

Москва, , 19:42 — REGNUM Moscow Urban Forum — форум очень разных отраслей. С 2011 года событие насчитывает много примеров зарождения кооперации между теми, кто принимает решения: бизнесменами, промышленниками, экспертами: архитекторами, урбанистами, социологами, экономистами, экологами и т.д.

2018 год может запомниться в истории форума началом необычной меж отраслевой кооперации. На нескольких площадках форума представители органов исполнительной власти Москвы, госкорпораций, бизнеса, институтов развития и международные эксперты заявили о необходимости принципиально новых подходов к коммуникационным и кооперационным проектам для бизнеса, которые бы соответствовали принципам «новой мобильности» потребителей и производителей.

На сессии московского урбанистического форума «Современная промышленность. Усиление кооперации в ответ на глобальные экономические вызовы» заместитель генерального директора, ЗАО «Рено Россия» Татьяна Редко, отметила, что Россия представляет собой комфортную для бизнеса среду — у компании здесь максимальная локализация производства по сравнению с другими странами, а с Москвой «Рено» связывает 20-летнее партнёрство. Тем не менее, Редко обратила внимание на то, что будущее конкурентного производства за мобильностью доступа к синергии знаний специалистов и базе знаний из широчайшего спектра областей — именно это условие позволит промышленности создавать актуальные и конкурентные в условиях «новой мобильности» продукты. Так, для современного потребителя, чье время «сжато» необходимостью обрабатывать большое количество информации, автомобиль ближайшего будущего — это офис, дом и комфортная среда; он синхронизирован со смартфоном, а его управление скоро станет полностью автономным.

Для бизнеса же принципы «новой реальности» должны выражается в коммуникационных и колларабационных инструментах, которые всегда под рукой. Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин отметил: «Если посмотреть на карту города, то научно-производственные предприятия почти всю ее покрывают. Сейчас в городе работают более 20 тысяч предприятий, которые составляют научный и производственный потенциал столицы, — это 752 организации, ведущих исследования и разработки, более 12 тысяч IT-компаний, свыше 1,2 тысяч крупных высокотехнологичных предприятий, более 300 малых инновационных компаний, созданных в вузах столицы, 134 коворкинга и другие объекты». При этом он пояснил, что, занимаются своей деятельностью, они чаще всего работают каждый сам по себе и не происходит передача информации.

«Действительно, в последнее время со стороны промышленных компаний и научных организаций все чаще поступают запросы на поддержку кооперационных проектов. И при том, что 43% от общероссийского уровня патентов на изобретения зарегистрировано в Москве, разные формы собственности и системы управления участников сектора, осложняют процесс кооперации. Это, в свою очередь, замедляет рост российских производств и влияет на конкурентоспособность отечественных товаров на зарубежных рынках», — подтвердил Алексей Фурсин, анонсировав планы по созданию инновационно-производственного кластера, который, будет нести координационную функцию для участников инновационной инфраструктуры».

Независимые эксперты так объясняют роль форм кооперации нового времени.

«Сегодня на каждом значимом событии мы говорим о переходе к индустрии 4.0. Но при этом, у нас с вами по большой стране раскиданы десятки тысяч людей, которые никак не соединены, — отметил российский серийный предприниматель, венчурный инвестор, основатель Universa Blockchain ведущий авторской программы на РБК Александр Бородич. — Это и ученые, и производства, и университеты, и предприниматели — их всех нужно соединить в общую среду. В природе не существует никакой вертикальной структуры, никакой магической силы, которая могла бы их объединить. Это возможно только за счет горизонтальных связей. Мне видится, что вот такую горизонтальную связь может построить инновационно — производственный кластер с отвечающей времени коммуникационной системой — ею можно назвать соцсетью, как угодно. Главное, я, буду иметь доступ к разнообразной базе знаний, контактов и т.д.».

«Основной площадкой, на которой тестируются новые подходы к росту промышленного производства остается Москва. Так должно быть и в случае с созданием инновационно — коммуникационной платформой. Так, сейчас столица в рамках стимулирования высокотехнологичных компаний активно развивает Особую экономическую зону, которая дает свои резидентам беспрецедентные меры поддержки — налоговые льготы, льготы по страховым выплатам, по условиям аренды земли, сниженные таможенные пошлины и мы видим интерес инвесторов к таким решениям — на данный момент проинвестировано уже более 30 млрд рублей, создано более 3 тысяч рабосих мест. Все это говорит о том, что новая инициатива в ближайшей перспективе должна привести к росту промышленности в городе, а затем успешный опыт столицы может транслироваться и на всю страну», — объяснил гендиректор особой экономической зоны «Технополиса «Москва» Игорь Ищенко на MUF.

Кластер или инновационно-коммуникационную платформу планируют создать в течении года. Но до этого необходимо продумать на опережение все ее «настройки», которые нужны производству, бизнесу, научным центрам не только сейчас, но и в будущем. По мнению заведующего отделом кластерной политики Института и экономики знаний Евгения Куценко, ключевые функции такой коммуникационной платформы от части должны быть заимствованы из опыта состоявшихся зарубежных супер-кластеров.

«Задачи, с которыми сталкивается Москва в части создания стимулов для кооперации разрозненных хозяйствующих субъектов и координации разнообразных мер политики, актуальны и для других мировых мегаполисов. В Пекине в 2009 году сформировали единый зонтичный бренд «Национальная инновационная демонстрационная зона Чжунгуаньцунь» для всего инновационного сектора столицы и сформировали управляющую компанию. Он выполняет три большие функции: стимулирование кооперации между различными высокотехнологичными парками; международное сотрудничество, включая привлечение зарубежных талантов; коммерциализация и стимулирование стартапов. Примером стимулирования кооперации является Инновационная платформа, в рамках которой функционирует целый спектр горизонтальных рабочих групп, вовлекающих бизнес, государство, науку и образование в выработку совместных решений по финансированию исследований и разработок, привлечению и развитию талантов, государственных закупок, реализации пилотных и демонстрационных проектов, строительству парковой инфраструктуры, развитию современных отраслей сферы услуг», — считает Куценко.

Но, по его мнению, ограничиваться китайским опытом не стоит. Эксперт рассчитывает, что такая форма кооперация поможет компаниям находить друг друга и обеспечит колоссальный синергетический эффект. Планируется, что кластер будет оказывать поддержку проектам, направленным на создание товаров, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Для формирования полноценного коммуникационного пространства инновационно-промышленного сектора Москвы требуется как сборка лучших зарубежных практик, так и ясное понимание потребностей отраслевых сообществ столицы. Только так можно обеспечить востребованность и эффективность этой инициативы».