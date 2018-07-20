Пятница, 20 Июля 2018 года
23:52:32 МСК

США и РФ хотят решить ситуацию с Донбассом за счет Украины — экс-министр

Политика

Поскольку Украина не хочет улаживать конфликт, его будут решать другие

США и РФ хотят решить ситуацию с Донбассом за счет Украины — экс-министр
СВ ДНР © ИА Красная весна
Флаги ДНР на митинге в Донецке. 2016

Киев, 20 июля 2018, 19:48 — REGNUM  России не удастся повторить в Донбассе крымский сценарий, поскольку этого не позволят США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко 20 июля в эфире телеканала «112.ua».

По мнению дипломата, президент США Дональд Трамп, столкнувшись со шквалом критики внутри США, не сможет отстоять перед конгрессом идею президента РФ Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе. В любом случае данное решение будет заблокировано американским конгрессом.

«Но то, что идет поиск решения проблемы на Донбассе за счет Украины, — это очевидно», — подытожил Грищенко.

Напомним, по информации американского издания Bloomberg, президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру провести референдум о статусе Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте также: Есть вероятность, что Трамп согласится с референдумом в Донбассе — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить