Константин Затулин: Мы в войне. Пенсионная реформа необходима

Москва, , 19:31 — REGNUM «Полностью осознавая непопулярность самой идеи повышения срока выхода на пенсию в нашей стране» — депутат Государственной Думы от Сочинского округа Константин Затулин объяснил землякам, почему проголосовал за повышение пенсионного возраста, и почему пенсионная реформа сегодня необходима России.

«Я убежден, что, к сожалению, все мыслимые объективные и субъективные причины не позволяют Российской Федерации продолжать откладывать пенсионную реформу, заводя в тупик нашу экономику. Нравится нам это или нет, работающая половина населения России не в состоянии вытянуть выплату достойных пенсий другой ее половине, уже вышедшей или выходящей на пенсию. Денег на это у Пенсионного фонда уже давно не хватает: если кто не знает, сообщаю, что 20% ежегодного государственного бюджета Российской Федерации сейчас идет на выплату пенсий. Это триллионы рублей. Но главное даже не это. По крайней мере, для меня.

Главное в том, что наша страна ведет как никогда острую борьбу за свое независимое существование. Мы в войне. И хотя мы, слава Богу, не несем грандиозных прямых человеческих потерь, как в годы Великой Отечественной, накал и напряжение противостояния никак не меньше. В худших для нас внешних и внутренних условиях. Ситуация требует жертв от каждого из нас. Пенсионная реформа, как не обидно, является такой жертвой. Мне в этом году исполняется 60 лет, и на пенсию я не выйду», — заявил депутат в своем обращении.

Затулин подчеркнул, что «жертвы должны нести все» и пообещал добиваться введения прогрессивного налогообложения для того, чтобы «ноша была распределена по справедливости».

Депутат особо подчеркнул, что он и его коллеги поддержали саму необходимость пенсионной реформы, а не за конкретный текст. Затулин подчеркнул, что теперь, по регламенту ГД, перед вторым чтением наступает пора внесения правок и изменений в законопроект.

«Лично я, например, никак не приемлю несообразное увеличение до 63 лет срока выхода женщин на пенсию. Уверен, что Президент прислушается к нашим предложениям, ограничив это предложение 60 годами. Не менее важно добиться от Правительства твердых гарантий занятости на весь предпенсионный срок и для молодых, и для старых. Государственная Дума продлила до 24 сентября срок внесения поправок и изменений в текст законопроекта, принятого в первом чтении», — уточнил Константин Затулин.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Для более широкого обсуждения инициативы срок подачи поправок к законопроекту во втором чтении было решено продлить с 18 августа до 24 сентября.