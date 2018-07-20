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Сестру челябинского вице-губернатора не задержали, а пригласили в полицию

Политика

Она дала показания и уехала

Челябинск, 20 июля 2018, 19:15 — REGNUM  Сестра вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова не была задержана сотрудниками полиции. Её лишь пригласили на беседу, и сейчас она уже находится дома, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в областном правительстве.

Также, по сведениям источника, глава областного Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова, о задержании которой местные СМИ сообщили утром, сейчас находится на свободе. А вице-губернатор Руслан Гаттаров ни по каким уголовным делам не является фигурантом.

Напомним, вечером 19 июля в Челябинске был задержан первый замминистра экономического развития Антон Бахаев. Губернатор Борис Дубровский заявил, что в курсе ситуации, но воздержался о оценок.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Задержана сестра вице-губернатора Челябинской области

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