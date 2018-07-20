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Министры обороны России и Израиля договорились о координации в Сирии

Политика

Состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу с Авигдором Либерманом

Министры обороны России и Израиля договорились о координации в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Сергей Шойгу

Тель-Авив, 20 июля 2018, 19:10 — REGNUM  Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

По данным израильского минобороны, Либерман и Шойгу договорились о более тесной координации между Армией обороны Израиля и российскими Вооружёнными силами, дислоцированными в Сирийской Арабской республике, а также о продолжении диалога на различных уровнях в ближайшие дни.

Отдельно министры обороны двух стран обсудили ситуацию на Голанских высотах.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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