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Путин и Меркель обсудили международные и региональные проблемы

Политика

Состоялся телефонный разговор президента России и канцлера ФРГ

Путин и Меркель обсудили международные и региональные проблемы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель и Владимир Путин

Москва, 20 июля 2018, 18:57 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 20 июля провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в беседе лидеров двух стран «затрагивались некоторые международные и региональные проблемы». Других подробностей о содержании переговоров в сообщении не приводится.

Напомним, ранее сегодня Ангела Меркель приветствовала состоявшийся в Хельсинки саммит президентов России и США, отметив, что «когда ведутся переговоры, это хорошо для всех».

В начале июля канцлер ФРГ заявила, что страны — члены НАТО «хотели бы иметь разумные отношения с Россией».

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Внешняя политика России
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