Москва, , 18:51 — REGNUM Признание итальянского вице-премьера Маттео Сальвини по поводу проплаченности «евромайдана» говорит о прозрении Запада относительно Украины, 20 июля заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Russia Today.

«Пропагандистская работа со стороны западных СМИ была проведена очень серьезная, — сказал Мухин. — Но рано или поздно — и уже просматриваются эти тенденции — прозрение наступит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля Сальвини в интервью The Washington Post заявил, что так называемый евромайдан (2014 года) был проплачен из-за рубежа и никакой революцией не являлся.

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