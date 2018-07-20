Новым начальником генерального штаба австрийских войск станет Роберт Бригер

Вена, , 18:44 — REGNUM После того как генерал Отмар Комменда в течение 7 лет стоял во главе армии Австрийской республики, теперь по его стопам пойдет его преемник, Роберт Бригер.

«В лице генерал-майора Бригера я назначил на пост начальника генерального штаба блестящего солдата и офицера с богатым опытом войсковой службы как внутри страны, так и за ее пределами. Сам он, вместе с его осмотрительным и вдумчивым стилем руководства, справится с предстоящими задачами», — заявил министр обороны Австрии Марио Кунасек. Так сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

«Вместе с моим Генеральным штабом я приложу все силы к тому, чтобы военнослужащим были созданы максимально комфортные и оптимальные условия», — прагматично заявил Бригер.

Само назначение на должность состоится 24-го июля. До этого дня генерал-майор Роберт Бригер отказался давать интервью.