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Новым начальником генерального штаба австрийских войск станет Роберт Бригер

Политика

В июне вышел на пенсию 64-летний генерал Отмар Комменда. На освободившуюся должность министр обороны Австрии Марио Кунасек назначил генерал-майора Роберта Бригера. В свои 61 уроженец Вены является одним из наиболее опытных и неординарных армейских стратегов

Вена, 20 июля 2018, 18:44 — REGNUM  После того как генерал Отмар Комменда в течение 7 лет стоял во главе армии Австрийской республики, теперь по его стопам пойдет его преемник, Роберт Бригер.

«В лице генерал-майора Бригера я назначил на пост начальника генерального штаба блестящего солдата и офицера с богатым опытом войсковой службы как внутри страны, так и за ее пределами. Сам он, вместе с его осмотрительным и вдумчивым стилем руководства, справится с предстоящими задачами», — заявил министр обороны Австрии Марио Кунасек. Так сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

«Вместе с моим Генеральным штабом я приложу все силы к тому, чтобы военнослужащим были созданы максимально комфортные и оптимальные условия», — прагматично заявил Бригер.

Само назначение на должность состоится 24-го июля. До этого дня генерал-майор Роберт Бригер отказался давать интервью.

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Политическая жизнь Австрии
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