Трамп показал «зарубежным партнерам» мастер-класс по доминированию

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп обладает способностью в отношениях с «союзниками» открывать дверь с ноги, какое бы собрание за этой дверью ни сидело, а затем оскорблять присутствующих, после чего они его будут благодарить за то, что был еще мягок. По следам одного из таких показательных выступлений Трампа прошел обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Прибыв в Брюссель на саммит НАТО, Трамп ошеломил присутствовавших при его встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом своими заявлениями о том, что пора уже союзникам увеличить расходы на коллективную оборону, — он, Трамп, этого ждет, и его раздражение в данном процессе увеличивается сообразно его нетерпению. Тем более, не преминул он напомнить, союзники не платят больше денег уже некоторое время, что означает: перед США у них должок. Столтенберг не стал усложнять ситуацию и отличился поразительной способностью к лести и подобострастию, например, на вопрос Трампа о том, почему только в прошлом году в Европе и Канаде произошло самое большое увеличение оборонных бюджетов, генсек без заминки ответил: спасибо лидерству Трампа.

Публичное доминирование на встрече со Столтенбергом, однако, оказалось недостаточным, и Трамп продолжил взятую линию уже в адрес Германии, заявив, что она находится в плену у стратегического противника — России. Ангела Меркель на оскорбление ответила сдержанно: Трамп неправ.

Что самое примечательное, проведя переговоры с лидерами стран НАТО, Трамп заявил прессе, что на встрече царил великолепный дух единства и дружественная атмосфера, а многие лидеры взяли на себя обязательства по скорому увеличению расходов на коллективную оборону.

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