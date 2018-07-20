СМИ: Задержана сестра вице-губернатора Челябинской области

Челябинск, , 18:19 — REGNUM В Челябинске задержана родная сестра одного из вице-губернаторов Челябинской области. Об этом сообщают СМИ.

Издание Ura.ru сообщает о том. что сотрудники полиции задержали «родную сестру челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова».

Также СМИ сообщают об обысках и выемках документов в некоторых организациях города и области.

Напомним, ранее поступала неофициальная информация о задержании первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и главы областного Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой.

В пресс-службе областного управления ФСБ корреспонденту ИА REGNUM не предоставили информации о том, что были задержания. Но отметили, что следственный отдел регионального УСФБ ранее возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. В рамках этого дела и проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, губернатор Борис Дубровский в курсе ситуации и пока воздерживается от оценок, отметив, что своё слово о виновности или невиновности скажет суд.

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