ЦИК рекомендовал в избирком Петербурга Миненко

Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Центральная избирательная комиссия рекомендовала включить в состав избиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко. Внеочередное заседание ЦИК состоялось сегодня, 20 июля.

Претендентов на место в Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса было трое: экс-секретарь ЦИК Николай Конкин, член комитета Гражданских инициатив Сергей Цыпляев и Виктор Миненко — ныне главный федеральный инспектор по Петербургу полпредства президента РФ в СЗФО. По итогам голосования ЦИК единогласно отдал предпочтение кандидатуре Миненко.

Центральный избирком назвал неудовлетворительной работу предшественника Миненко — Виктора Панкевича.

«Мы настойчиво добивались его отставки. Как председатель он оказался никакой. В целом комиссия в лице председателя не контролировала избирательный процесс в Петербурге», — заявила глава ЦИКа Элла Памфилова, отметив, что Виктор Миненко известен как сильный и принципиальный руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Миненко занимает пост главного федерального инспектора (ГФИ) с 2012 года и, как правило, активно участвует в заседаниях городского правительства. Так, недавно в фокусе его внимания оказалось «патриотическое» и «традиционное» празднование Нового года, которого он потребовал от комитета по культуре Петербурга.

За последние годы пост главы городской избирательной комиссии Петербурга, прославившейся на всю страну одними из самых грязных муниципальных выборов, освобождается не в первый раз. Предшественником Виктора Панкевича былАлексей Пучнин, который покинул свой пост спустя четыре года работы, в апреле 2016 года. Виктор Панкевич усидел в этой должности лишь два года, впрочем, как видно, остался в структурах власти.

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