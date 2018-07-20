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Таджикские паломники будут проходить дактилоскопию на родине

Политика

Ранее направляющиеся в хадж проходили эту процедуру в аэропорту Саудовской Аравии

Таджикские паломники будут проходить дактилоскопию на родине
Al Jazeera English
Хадж, Саудовская Аравия

Душанбе, 20 июля 2018, 17:59 — REGNUM  Паломники из Таджикистана, которые отправятся в хадж, пройдут дактилоскопию еще у себя на родине, сообщает пресс-центр Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана.

Отмечается, что ранее все направляющиеся в паломничество по святыням ислама таджикистанцы проходили дактилоскопическую процедуру в аэропорту Саудовской Аравии. Такие изменения порядка инициировало внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии.

Напомним, что в нынешнем 2018 году первые таджикские паломники направятся в хадж 6 августа. Всего Мекку и Медину посетят более 6 тысяч граждан Таджикистана. Совершение обряда хадж ежегодно дорожает и в этом году его стоимость для таджикистанцев составляет 33,4 тыс. сомони (225 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ).

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Хадж
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