В МИД России прокомментировали возможность референдума в Донбассе

Москва, , 17:54 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональд Трампу рассмотреть возможность проведения референдума в Донбассе.

«Если международное сообщество, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить Минские соглашения, можно обсудить и другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — сказала Мария Захарова в ходе брифинга 20 июля.

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Владимир Путин на закрытом совещании с послами в МИД России рассказал о своём предложении Дональду Трампу провести референдум в неподконтрольной Украине части Донбасса, в ходе которого жители Донецкой и Луганской народных республик смогли бы высказаться о статусе территорий.

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