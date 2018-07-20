Владимирским медикам поднимут зарплату перед выборами

Владимир, , 17:42 — REGNUM Фельдшерам скорой помощи из Александровского, Киржачского и Петушинского районов Владимирской области с 1 августа 2018 года значительно повысят зарплату. Такое решение приняла губернатор Владимирской области Светлана Орлова, сообщила 20 июля пресс-служба региональной администрации. Официальная причина — для этих районов характерен дефицит кадров, ситуация усугубляется летом, когда в районы приезжают дачники из Подмосковья.

При этом речь идет о достаточно значительном повышении. Например, зарплаты фельдшеров в Александровском районе вырастет с 37 тыс. до 60 тыс. рублей, Петушинского — с 44 тыс. до 60 тыс., а Киржачского — с 36 тыс. до 50 тыс. рублей. Для этого фонд оплаты труда увеличат на 13 млн рублей.

«С фельдшерами скорой медицинской помощи будут заключены эффективные контракты — трудовые договоры, где конкретизированы критерии оценки эффективности и качества их труда при назначении стимулирующих выплат», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что три района, которые затронет повышение, — одни из самых проблемных в области. В последнее время здесь часто возникают недовольства по поводу организации мусорных свалок, люди, в том числе, жалуются и на привоз мусора из Москвы. Самым сложным с этой точки зрения является Киржачский район, где люди уже год протестуют против возможного строительства мусороперерабатывающего объекта. Кроме того, Александровский район принес губернатору и другие проблемы. Во время прямой линии президента жители города Струнино пожаловались на серьезные проблемы в сфере здравоохранения. Между тем, 9 сентября во Владимирской области пройдут выборы губернатора. Светлана Орлова баллотируется от партии «Единая Россия».

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