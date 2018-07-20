Референдум на Донбассе невыгоден ни ЕС, ни США – политолог

Москва, , 17:53 — REGNUM Автономизация Донбасса может перекинуться на остальные регионы Украины, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 20 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что во время саммита в Хельсинки президент РФ предложил ему провести на Донбассе референдум.

«Здесь проблема в том, что Киев поставил как раз на эскалацию с целью создать напряжённую ситуацию, получить гораздо больше финансовых преференций с Запада, военную помощь от США и так или иначе войти в НАТО, — отметил Мухин. — Последнее едва ли можно будет сделать, не нарушая устава самого Альянса».

Кроме того, Мухин предположил, ситуация с референдумом не устроит Европу.

«Ей выгодна эскалация, так как позволяет держать Россию в состоянии негативного тонуса, — отметил Мухин. — И решать некоторые проблемы, которые нельзя решить партнёрским способом. Эта ситуация невыгодна и США, которые заинтересованы в том, чтобы конфликт длился как можно больше. Есть и подводные камни. На них поскользнулся Минский процесс. Если произойдёт автономизация Донбасса, она перекинется на другие регионы Украины, и Киев этого опасается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloombeg, полученным из собственных источников, президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки, который состоялся 16 июля, предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести референдум, чтобы помочь разрешить конфликт на востоке Украины.

Если верить этим источникам, президент РФ предложил провести под «международной эгидой» голосование по поводу статуса Донбасса. В свою очередь, представитель президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по этому вопросу. Он отметил, что на саммите Путина и Трампа обсуждались некоторые «новые идеи», которые будут «прорабатываться».

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