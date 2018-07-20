Хлора нет. «Оппоблок» считает, что Киев спишет катастрофу на войну

Киев, , 17:29 — REGNUM Украина оказалась на грани гуманитарной катастрофы, поскольку перед всеми регионами страны возникла проблема обеззараживания и подачи питьевой воды. Об этом 20 июля на своей странице в Фейсбуке написал депутат от фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Колесников.

«2018 год. Украина на грани гуманитарной катастрофы. Под вопросом обеззараживание и подача питьевой воды во всех регионах. И это, увы, не сценарий фильма ужасов, это результат действия власти, которая ослепла в погоне за траншами и новыми кредитами. Еще в середине июня предприятие «ДнепрАзот» остановило производство жидкого хлора для обеззараживания воды, уже тогда водоснабжающие предприятия забили тревогу из-за отсутствия запасов вещества, ведь счет шел уже на дни. Но никаких действий со стороны власти не произошло, не решилась ситуация и спустя месяц. Ведь действующая власть привыкла не решать проблемы, а их копить и оправдывать своё фиаско трудным экономическим положением и войной в стране», — пояснил Колесников.

По словам депутат, правительство готово пойти на банкротство стратегического предприятия «Днепразот» (принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому).

«Однако решение всё же коснулось «ясных умов» правительства — ведь можно не решать проблему, не искать консенсус, а можно просто купить хлор заграницей. Ведь уже купили уголь, продукты химической промышленности и машиностроения, стройматериалы, медикаменты, овощи и фрукты, зачем трудится и восстанавливать отечественное производство, если можно просто купить, а обанкротившиеся предприятия тоже потом продать», — считает Колесников.

Он также обвинил власти в потере самостоятельности и независимости страны.

«Своей политикой и предвыборными манипуляциями действующая власть превратила нашу страну в площадку для торгов «купи-продай», лишив её самостоятельности и независимости, а теперь принялась лишать Украину самого ценного — здоровье её граждан. Но политическое фиаско и ошибки правительства уже не скрыть ни яркой рекламой, ни новыми обещаниями», — подытожил Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года населению Украины грозит острый дефицит питьевой воды из-за искусственно созданного дефицита жидкого хлора. Наиболее критическая ситуация с обеспечением хлора сложилась в Харькове, Николаеве, Житомире и Кривом Роге. Запасов реагента для очистки воды осталось на несколько дней. Кроме экологической катастрофы в стране может произойти резкое повышение цен на воду.

Ранее, мэр Днепропетровска Борис Филатов обвинил руководство стратегического предприятия «Аульская хлорпереливная станция» в идиотизме и неспособности обеспечить подвоз жидкого хлора в регионы Украины. По его словам, переданное в аренду предприятие работает «на кошелек одного из нардепов» в Раде.

Напомним, еще в июне на Украине приостановил работу монопольный производитель хлора «Днепразот». До этого 90% украинских водоканалов использовали продукцию «Днепразота». В июне госкомпания «Нафтогаз Украины» подняла стоимость природного газа для «Днепразота» на 2 тыс грн (до 10 тыс грн или 377 долл). После этого предприятие подняло стоимость на продукцию более чем в два раза — с 20 тыс (755 долл) до 45 тыс грн (1700 долл) за тонну хлора.