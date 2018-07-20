В Карачаево-Черкесии отправлен в отставку вице-премьер Энвер Арпатлы

Черкесск, , 17:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отправлен в отставку заместитель главы правительства региона Энвер Арпатлы. По информации администрации главы и правительства республики, он подал заявление о добровольном уходе с поста вице-премьера. Причиной такого решения стал переход на другую работу. Куда именно планирует перейти Арпатлы, не сообщается.

Примечательно, что сегодня, 20 июля в Карачаево-Черкесию с рабочим ознакомительным визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Отставка вице-премьера состоялась как раз накануне его приезда.

Стоит отметить, что на текущей неделе ушли в отставку глава Минфина Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития республики Мурадин Кемов. По данным местных СМИ, они написали заявления об освобождении от должности по собственному желанию. Причина их ухода официально не комментируется.

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Как сообщало ИА REGNUM, Арпатлы был назначен на должность заместителя председателя правительства КЧР в феврале 2018 года. Выходец из татарии проработал на этом посту всего полгода.