Настала пора думать не только о себе: ОНФ об изменениях пенсионной системы

Москва, , 17:19 — REGNUM Изменения в пенсионном законодательстве назрели, и это связано с объективными причинами. Такое мнение высказал сегодня, 20 июля, глава исполкова общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Алексей Анисимов.

«Настала пора подумать о своей стране, не только о себе, но и о живущих рядом с тобой людях, — отметил он. — При этом, все нововведения, которые предлагает кабмин, пройдут через широкое общественное обсуждение, в том числе на площадке ОНФ».

«Я как гражданин своей страны, которому небезразлично ее будущее, понимаю, что изменения в пенсионном законодательстве назрели, и это связано с объективными причинами. Мы пережили непростые времена, которые прямым образом отразились на демографии. Конечно, ситуацию с рождаемостью удалось изменить, но простая математика свидетельствует о том, что нужно что-то менять уже сегодня, — уверен Анисимов. — В настоящее время в нашей стране соотношение тех, кто зарабатывает, и тех, кто получает пенсию, составляет 1,2:1. Другими словами, на 6 работающих приходится 5 пенсионеров. Нужно что-то делать, ибо сама собой эта проблема не решится. Неужели стоит перекладывать это на молодых, повышая налоги для работающих, чтобы обеспечить выплаты пенсионерам? Да и размер пенсии должен увеличиваться другими темпами, как и уровень жизни пенсионеров. Именно на это направлены изменения пенсионного законодательства. Я сам начинал свою трудовую деятельность в 17 лет, затем прошел службу в армии, был предпринимателем и планирую точно работать до 65 лет и больше».

Анисимов рассказал, что его родители хорошо запомнили трудные послевоенные годы, когда простые люди на своих плечах поднимали страну из руин. Тогда же остро стал вопрос о том, куда в большей мере стоит направить государственные средства в социальном блоке — на поддержку ветеранов войны или нового подрастающего поколения.

«Один из организаторов системы здравоохранения в СССР Николай Семашко тогда писал, что государство считает охрану здоровья матери и ребенка своим кровным делом. К этому выводу пришли и жители страны. Общественный консенсус позволил сделать непростой выбор, и благодаря этому выросло здоровое послевоенное поколение», — напомнил Анисимов.

Сегодня мы живем в более комфортных условиях, которые несравнимы с тем, что испытали на себе наши родители, добавил он.

«Растет продолжительность жизни, и многие люди не спешат выходить на пенсию, потому что чувствуют в себе силы, энергию, а главное находятся в активной жизни, — рассказал Анисимов. — В таких условиях поддаваться иждивенческим настроениям как минимум неуместно. Настала пора подумать о своей стране, не только о себе, но и об окружающих тебя людях. Задача правительства в этой ситуации — предусмотреть все, чтобы при изменениях в пенсионном законодательстве не пострадали наиболее уязвимые категории граждан. Для них необходимо продумать целый комплекс мер, который станет своеобразной подушкой безопасности».

Все нововведения, которые предлагает кабмин, пройдут широкое общественное обсуждение, в том числе на площадке ОНФ. Народный фронт уже начал эту экспертную работу и предлагает соблюсти три важных условия, подчеркнул Анисимов.

«Во-первых, следует сохранить гарантии социальной справедливости. Во-вторых, Народный фронт призывает правительство принять комплекс компенсационных мер для граждан предпенсионного возраста. В-третьих, мы говорим о важности многоуровневой информационной работы с людьми. Многие сейчас находятся в неведении и довольствуются обрывками каких-то фактов, слухов, испытывают тревогу за свое будущее. Так что кабмину, представителям региональной и муниципальной власти нужно подробно и доступно информировать граждан о целях и результатах изменения пенсионного законодательства», — сказал руководитель исполкома ОНФ.