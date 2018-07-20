Дипскандал по-гречески: Москва назвала поведение Афин демаршем

Москва, , 17:09 — REGNUM Заявления властей Греции по поводу высылки российских дипломатов и запрета на въезд двум российским гражданам — это демарш, сообщили в МИД РФ.

«20 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Афины объявили о высылке двух российских дипломатов, которые якобы вмешивались во внутренние дела страны и пытались подорвать «национальную безопасность».

Это заявление спровоцировало дипломатическую напряженность между Афинами и Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично предупредила Афины о последствиях.

18 июля греческий МИД заявил, что слова Захавровой — это неуважение к Греции, которое «должно прекратиться». В Афинах уверяют, что никому не дадут «вмешиваться во внутренние дела Греции».

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