Грузия: В двух министерствах выявлены факты присвоения бюджетных средств

Тбилиси, , 16:56 — REGNUM В двух министерствах экономического блока правительства Грузии выявлены факты злоупотребления служебным положением и присвоения бюджетных сумм, сообщил журналистам представитель главной прокуратуры Кока Кацитадзе.

По его информации, расследование по этим фактам интенсивно ведется начиная с марта 2018 года, возбужденные по ним уголовные дела касаются нарушений, совершенных отдельными чиновниками министерства экономики и устойчивого развития и министерства регионального развития и инфраструктуры.

Прокуратура уже допросила бывшего министра экономики и устойчивого развития Дмитрия Кумсишвили и бывшего министра регионального развития и инфраструктуры Зураба Алавидзе. Исходя из интересов следствия, на данном этапе о возможной причастности бывших руководителей к выявленным преступлениям в прокуратуре не говорят, но подчеркивают, что к ответственности будут привлечены все лица, чья вина будет доказана в процессе расследования.

Грузинские СМИ со ссылкой на собственные источники из правительственных кулуаров высказывают предположение, что в ходе расследования выявленных в министерствах нарушений прокуратура может выйти и на бывшего премьера Георгия Квирикашвили.

Напомним, что Георгий Квирикашвили заявил об отставке в середине июня на фоне проходивших в Тбилиси митингов с требованием отставки министров юстиции и внутренних дел, на следующий день после заседания политсовета партии «Грузинская мечта», в котором принимал участие председатель партии Бидзина Иванишвили. Заседание было закрытым, но в соцсети просочились записи «беседы» Иванишвили с Квирикашвили, в ходе которой председатель партии строго отчитал бывшего премьера.