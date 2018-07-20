Украина не будет признавать никакие референдумы — Георгий Тука

Киев, , 16:53 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что официальный Киев не признает никакие референдумы, которое проводятся неконституционным способом. Об этом Тука 20 июля написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя сообщение Bloomberg о том, что якобы президент России Владимир Путин предложил президенту Дональду Трампу провести очередной референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса.

«Что касается самой «идеи Путина»: ни Путин, ни Трамп не способны изменить конституцию Украины. Это можем сделать только мы сами! Следовательно, никакие «референдумы», которые не предусмотрены конституцией, Украина признавать не будет», — отметил Тука.

При этом замминистра не исключил, что информация Bloomberg может быть фейком.

«Последние годы приучили меня очень осторожно относиться к информационным «сенсациям» — слишком много откровенных фейков», — добавил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, источники Bloomberg сообщили, что 19 июля на закрытой части совещания с послами в МИДе президент России Путин якобы заявил, что предложил президенту Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса. Отмечается, что Кремль хочет повторно определиться со статусом региона. При этом голосование должно пройти под эгидой международного сообщества. По данным издания, Путин согласился не упоминать идею о референдуме на пресс-конференции после встречи, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, отметив лишь, что по Донбассу «обсуждались некоторые новые идеи», которые «будут прорабатываться».