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Путин: Мне не нравится повышение пенсионного возраста

Политика

Как и большинству граждан

Путин: Мне не нравится повышение пенсионного возраста
Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

Калининград, 20 июля 2018, 16:51 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предлагаемая вторым правительством Дмитрия Медведева пенсионная реформа ему не нравится. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан, а это недопустимо. При этом тот вариант пенсионной реформы, который был предложен правительством Медведева ему не нравится, как и большинству граждан, сказал президент.

Также российский лидер подчеркнул, что окончательного решения по вопросу проведения пенсионной реформы пока нет. Путин обещает оценить все мнения о новом пороге пенсионного возраста, но он не будет учитывать мнения тех, кто пытается делать себе рекламу на проблеме пенсионной реформы.

Кроме того, президент напомнил, что сейчас в России на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан. Если этот баланс ухудшится, то «пенсионная система лопнет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Читайте развитие сюжета: Путин: в России ещё 10 лет можно не повышать пенсионный возраст

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Повышение пенсионного возраста
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