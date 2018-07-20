Макей стал самой токсичной фигурой в окружении Лукашенко

Юрий Баранчик, , 17:34 — REGNUM

В первых двух частях мы кратко проанализировали не только состояние белорусской экономики, но и ту политическую неопределенность, которая свойственна нынешней белорусской как внутренней, так и особенно внешней политике. Внутриидеологический раздрай, а также интеллектуальная неспособность властей создать четкую и понятную для граждан республики систему ценностей, привить гордость за страну наложились на так называемую внешнеполитическую «многовекторность», в результате чего целый ряд внешнеполитических инициатив официального Минска стал вызывать откровенную улыбку.

Ошибка на украинском направлении, системные ошибки на российском направлении, непонимание устройства нефтяного, газового рынка привели к тому, что внешняя политика республики стала тем камнем, который стал тянуть ко дну всю республику, а не только ее экономику. И любая жесткая, но суровая правда об этих стратегических ошибках, особенно про действия конкретных чиновников, как раз и заводивших внешнеполитический курс республики вполне осознанно в тупик, чтобы создать из Белоруссии еще одну горячую точку по периметру России, стала, естественно, неприемлема.

Атаковав всей мощью государственной силовой машины трех белорусских журналистов С. Шиптенко, Д. Алимкина и Ю. Павловца, которые как раз и предупреждали, что Белоруссия идет по украинскому пути развития событий из-за действий белорусских властей, разрешивших рост агрессивного национализма и русофобии в республике, официальный Минск, возможно, думал, что закрыл рот тем, кто выступает, с одной стороны, за крепкий и полноценный Союз Белоруссии и России, а, с другой, позволяет себе критиковать белорусские власти за отступничество на этом пути. Однако эти политические репрессии привели только к обратным результатам.

Во-первых, именно политические репрессии в отношении известных политологов наконец-то разбудили в Минске в этом году тех людей, которые являются сторонниками Союзного государства, и они, преодолев страх репрессий, все-таки вышли на улицы Минска с георгиевскими лентами и знаменами — власти не смогли запретить им шествие «Бессмертного полка» и из-за угрозы международного скандала отменили ранее выданный запрет на шествие «Бессмертного полка» в Минске.

На самом деле, это — огромная победа. Если раньше 9 мая на улицы городе-героя Минска только несколько десятков человек осмеливались выйти с георгиевскими лентами и неловко ютились где-то сбоку-припеку на площади Победы во время официального празднования, то в этом году от 4 до 6 тысяч минчан вышли на этот праздник с георгиевской символикой, и с гордо поднятой головой колонной «Бессмертного полка» прошли до площади Победы, где после официального мероприятия смогли возложить венки и цветы к памятнику Победы.

Дело публицистов разбудило патриотическую часть Минска, они поняли, что если они не выйдут сегодня все вместе, то завтра прикармливаемые властями националисты придут за каждым из них в отдельности, и тоже найдут что пришить, хоть «три колоска». Белорусская правоохранительная система демонстрирует, что за этим дело не станет.

Во-вторых, после осмысления ситуации в дело защиты союзной интеграции вступили серьезные телеграм-ресурсы, которые не менее жестко, чем С. Шиптенко, Д. Алимкин и Ю. Павловец, стали критиковать те лица в ближайшем окружении белорусского президента, которые персонально отвечают за то, что дело белорусско-российской интеграции застопорилось.

Приведу только несколько примеров.

Например, ТГ-канал «Незыгарь» отмечает, что министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея «считают одним из самых влиятельных людей в Белоруссии. Ведь только лично с ним, а не с Александром Лукашенко или другими представителями белорусской номенклатуры, готовы разговаривать влиятельные персоны в ЕС и США.

Макей способен одолеть Лукашенко, только, разумеется, не на выборах, а в аппаратной борьбе. Например, склонив на свою сторону силовиков, с которыми Макей, отслуживший 12 лет полковник запаса, способен найти общий язык.

Владимир Владимирович Макей, умело используя доверие Лукашенко в своих целях и манипулируя ситуацией, улучшая отношения с ЕС и США, постепенно «отрезает» белорусского президента от старых друзей и партнеров за пределами республики, а также постепенно разрушает его связи с Россией. Очевидно, что он не может действовать в одиночку, без поддержки фигур из белорусской номенклатуры и внешних игроков на Западе.

Отношения Макея с Лавровым не заладились с самого первого дня. Нередко встречи проходят на повышенных тонах. В самый разгар «дела Скрипалей», 27 марта, Макей спокойно встречался, улыбался и пожимал руки представителям лондонского истеблишмента, встречался с Джонсоном, а западные страны высылали десятки российских дипломатов. На последней встрече президент припомнил Лукашенко такую выходку министра.

Каждый год Макей переодевает представителей дипкорпуса в рубашки с белорусским орнаментом, читает стихи на белорусском языке и поддерживает радужные ЛГБТ-флаги на здании британского посольства».

Канал подчеркивает, что Макей, лишенный возможности бороться за власть легитимными методами, то есть посредством выборов, если вдруг взалкает президентства, вынужден будет плести интриги и избавляться от Семьи Лукашенко по всем законам классических дворцовых переворотов: «профессиональным разведчикам иногда ставят тренировочные задания разработать или даже сымитировать арест своих близких людей. «Человек без лица» Владимир Макей способен переиграть и Александра Лукашенко. Макей готов пойти ва-банк.

Или вот ТГ-канал «Мастер пера» пишет, что в посольстве Белоруссии в Москве ещё месяц назад широко обсуждали фразу якобы самого Батьки в отношении перспектив назначения Михаила Бабича послом России в республике: «Если Россия хочет выстраивать с Беларусью экономические отношения — пусть пришлют экономиста. Если политические — ну пусть пришлют политика. Но какие хотят они отношения, если присылают диверсанта? (Бабич якобы служил в спецназе). Такому товарищу мы агреман не дадим». Утечка прошла по линии МИДа. То есть — по линии Макея. Об этом эпизоде, вспоминая сегодня, уже после фактического назначения Бабича, многое начинаешь понимать».

Естественно, торможение процессов Союзной интеграции не могло остаться без ответа Москвы. И вот сегодня неожиданно стало известно о том, что Комитет Госдумы по международным делам одобрил кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии. Это серьезная заявка Москвы на кардинальное улучшение белорусско-российской интеграции, а также внимания Кремля к белорусской проблематике.

Если проанализировать проблемные политические точки в отношениях России и Белоруссии, то мы увидим, что их основная часть лежит в области внешней политики. А это как раз вотчина Макея. Таким образом, сегодня Владимир Макей является самой токсичной фигурой в окружении белорусского президента. Он является токсичной фигурой не только для белорусско-российских отношений, так как с ним бесперспективно иметь дела, но и для белорусской власти.

Дело в том, что, конечно, можно прикрывать г-на Макея с целью давления на Москву — это обычная переговорная практика. Но когда деятельность г-на Макея начинает приводить к разрушению так необходимого Минску (в том числе, по обозначенным в первой части статьи экономическим причинам) формата союзных отношений с Россией, это становится серьезным поводом задуматься о том, что эта токсичность не могла появиться на пустом месте.

Токсичность г-на Макея вышла уже далеко за пределы белорусского внешнеполитического ведомства и стала угрожать делу белорусско-российской интеграции. И это уже становится проблемой не Москвы, а официального Минска. Токсичный Макей исчерпал свой потенциал на посту главы МИД РБ. Это ни для кого уже давно не секрет — его, по понятным причинам, манит должность посла республики в США. Но незаменимых у нас, как говорится, нет. В республике есть достойные молодые профессионалы, которые могут прийти ему на смену.

Недавно в Минск на должность заместителя министра иностранных дел из длительной заграничной командировки вернулся очень профессиональный и, главное, молодой мидовец с необходимым опытом практической работы. Я его хорошо знаю по времени своей работы в МИД РБ (работали в соседних управлениях) и думаю, что его хороший интеллектуальный и организационный потенциал как раз и сможет сдвинуть с места белорусско-российскую интеграцию. Как говорится, ждем старого товарища в Москве, чтобы пообщаться, как говорится, за рюмкой чая.