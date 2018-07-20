Меркель: Переговоры Путина с Трампом — это хорошо

Берлин, , 16:43 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 16 июля в Хельсинки (Финляндия). Об этом она заявила сегодня, 20 июля, на пресс-конференции.

«Всегда, когда ведутся переговоры, это хорошо для всех», — сказала глава германского правительства.

Напомним, что ещё накануне российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки ряд западных СМИ и политиков выражали свои опасения относительно того, что Путин и Трамп на переговорах могут договориться о разделах сфер влияния. Однако, ничего подобного не произошло.

При этом американская пресса все равно недовольна самим фактом проведения переговоров, а особенно поведением Трампа на них.