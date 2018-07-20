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Меркель: Переговоры Путина с Трампом — это хорошо

Политика

Потому что переговоры — это всегда хорошо

Берлин, 20 июля 2018, 16:43 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 16 июля в Хельсинки (Финляндия). Об этом она заявила сегодня, 20 июля, на пресс-конференции.

«Всегда, когда ведутся переговоры, это хорошо для всех», — сказала глава германского правительства.

Напомним, что ещё накануне российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки ряд западных СМИ и политиков выражали свои опасения относительно того, что Путин и Трамп на переговорах могут договориться о разделах сфер влияния. Однако, ничего подобного не произошло.

При этом американская пресса все равно недовольна самим фактом проведения переговоров, а особенно поведением Трампа на них.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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