В структуре Минфина РФ появится департамент по борьбе с санкциями

Москва, , 16:34 — REGNUM В Министерстве финансов Российской Федерации появится новая структура — департамент по противодействию санкциям в отношении России и российских юридических лиц. Соответствующее постановление подписал сегодня, 20 июля, председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Согласно этому постановлению, Минфин может увеличить число своих департаментов с нынешних 24 до 25. Этим 25-м департаментом будет структура по противодействию антироссийским санкциям.

Департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния антироссийских санкций, а также противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц.

В связи с этим Минфин получит полномочия взаимодействовать с иностранными государственными органами и международными организациями по вопросам финансовых ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов ещё в апреле этого года говорил, что при одном из ведомств может быть создана специальная структура, которая будет заниматься противодействием антироссийским санкциям.

Стоит отметить, что роль Силуанова, а также Министерства финансов, которое он возглавляет, во втором правительстве Дмитрия Медведева существенно возросла.